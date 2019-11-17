Курити будемо пізніше: що означає матч з Сербією для розкладів України на Євро-2020

Після історичної перемоги над Португалією для збірної України кінцівка відбору на Євро-2020 фактично втратила сенс - українці вже вийшли на ЧЄ.

Однак в повну формальність останній матч "синьо-жовтих" проти Сербії (17 листопада) все ж не перетворився. Україні не просто треба зіграти для протоколу, але й бажано набирати очки (або хоча б не програти з великим рахунком). Але навіщо, якщо ми вже і так на Євро?

OBOZREVATEL пояснює, чому команді Андрія Шевченка ще варто напружуватися в Сербії та що може трапитися в разі невдачі в Белграді.

Путівка на Євро вже є, але хто "в якому вагоні" поїде – ще питання

Так, матч з Сербією для України має сенс тільки в перспективі жеребкуванні фінальної стадії чемпіонату. А конкретно – у визначенні кошика при жеребкуванні для нашої збірної, №1 або №2.

Збірна України на одному з матчів у Львові dynamo.kiev.ua

Коротко по мат. частині. На жеребкуванні Євро-2020 буде чотири кошики по 6 команд. Нас цікавить кошик 1 і 2 – з самими топовими командами. У першому будуть 6 переможців своїх груп відбору, які матимуть найкращі показники. Другий кошик - ще 4 тріумфатора груп (хто не потрапив в першу корзину) та 2 кращих володарі других місць груп.

При цьому важливо, що зараз команди визначаються за рейтингом лише кваліфікації Євро-2020, а не за загальним рейтингом УЄФА (як раніше). Тобто, до уваги беруться лише показники цьогорічного відбору. До того ж в групах з 6-ма командами результати матчів з аутсайдером НЕ беруться до рахунку (щоб зберегти баланс з групами з 5-ти команд).

На щастя і цілком заслужено, Україна – одна з кращих команд відбору. Після гри з Португалією ми взагалі очолювали рейтинг за набраними очками, а зараз, перед останнім туром, займаємо 3 місце в списку кращих команд. Це і дає нам квоту в кошику 1, який містить 6 кращих команд всього відбору.

Але "ще не вечір", і конкуренти можуть наздогнати нас, якщо ми погано зіграємо з Сербією.

Найбільш прогнозований сценарій: Україна опуститься в позиціях (навіть на останні рядки), але залишиться в кошику 1

Благо, наша доля - в наших руках. Виграємо в Белграді - залишаємося на перших місцях в першому кошику. Тоді з нами зрівняються або можуть обійти на фініші лише Бельгія та Італія, якщо виграють свої останні матчі в групі.

Бельгія в передостанньому турі розгромила Росію на її полі (4:1) і продовжує йти через відбір зі 100-відсотковим результатом

А ось якщо розпишемо нічию з Сербією, тоді почнеться підрахунок розкладів. Як бачимо по таблиці, подібно Італії та Бельгії напевно обійде "синьо-жовтих" і Німеччина - німцям для цього достатньо здолати Північну Ірландію вдома. Напевно наздогнати українців вийде і у Іспанії, якій для цього треба обіграти Румунію на своєму полі. Що німцям, що іспанцям - завдання під силу одній руки.

Англія ж, яка вже вийшла на Євро перед останнім туром, також претендує на позиції вище за Україну, відстаючи від "синьо-жовтих" всього на 1 очко. Але англійцям вже нічого не потрібно від матчу в Косово, і відсутність мотивації тут в світлі важкого клубного календаря англійців не дає приводів очікувати їх перемоги.

Як можемо вилетіти з першого кошика?

А ось якщо програємо Сербії (та ще й крупно)... Так, можемо і випасти з кошика 1. Тоді шанси виштовхнути "синьо-жовтих" є і у Франції з Польщею. Але обом для цього в останньому турі доведеться забивати дуже багато. "Кадра" вдома грає зі Словенією і поки відстає від України на 6 м'ячів в різниці голів, і надолужити різницю буде неймовірно важко. А ось у Франції з Україною рівна різниця забитих і пропущених - 13. І якщо Україна поступиться Сербії, французам досить просто виграти навіть 1:0, і вони будуть вище нас в першому кошику.

Сербія не змогла скласти Україні конкуренцію в боротьбі за друге місце dynamo.kiev.ua

Але є один каверзний момент. Україну і Росію УЄФА буде розводити до останнього через війну на Донбасі, і при потраплянні в різні кошики цих збірних та сама УЄФА може вручну поміняти положення команд. Наприклад, якщо Україна буде в кошику 1 на останній позиції, а Росія - в 2-му, то спеціальний комітет УЄФА екстреним рішенням може опустити українців в кошик 2 (щоб Україна та Росія ніяк не могли потрапити в одну групу при жеребкуванні). А на місце "синьо-жовтих", наприклад, піднімуться Нідерланди або Австрія (перші з другого кошика).

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!