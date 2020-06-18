Культовий мексиканський футболіст помер від коронавiрусу
Легендарний футболіст збірної Мексики Аарон Паділья, який брав участь у двох чемпіонатах світу в Англії-1966 і Мексиці-1970, помер на 78-му році життя від пневмонії, викликаної COVID-19.
"Ви були і будете прикладом для нових поколінь", – йдеться в некролозі в Twitter "Пумас", за який свого часу виступав футболіст.
Після інфікування ексфутболіст перебував на самолікуванні вдома, проте через два тижні його стан різко погіршився. Легенду мексиканського футболу терміново госпіталізували, і через кілька днів він помер. Раніше Паділья страждав від хвороби Альцгеймера.
У 55 матчах за збірну Мексики Паділья забив 8 голів. Крім "Пумас" грав за "Атланті" і "Веракрус". У 2018 році його включили до Зали слави футболу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Мексиці відбулася незвичайна церемонія прощання з гравцем однієї з молодіжних команд футбольної системи ФК "Монтеррей".
Друзі та одноклубники загиблого 16-річного Олександра Мартінеса принесли його труну на футбольний майданчик і зімітували гол. М'яч ударили об труну під таким кутом, щоб він потрапив у ворота.