Культовий мексиканський футболіст помер від коронавiрусу

Аарон Паділья позує за лаштунками 2-й щорічної Премії FOX Sports Awards 15 грудня 2004 року в театрі Джекі Глісон в Майамі-Біч, штат Флорида

Легендарний футболіст збірної Мексики Аарон Паділья, який брав участь у двох чемпіонатах світу в Англії-1966 і Мексиці-1970, помер на 78-му році життя від пневмонії, викликаної COVID-19.

"Ви були і будете прикладом для нових поколінь", – йдеться в некролозі в Twitter "Пумас", за який свого часу виступав футболіст.

Некролог по Аарона Падільї

Після інфікування ексфутболіст перебував на самолікуванні вдома, проте через два тижні його стан різко погіршився. Легенду мексиканського футболу терміново госпіталізували, і через кілька днів він помер. Раніше Паділья страждав від хвороби Альцгеймера.

У 55 матчах за збірну Мексики Паділья забив 8 голів. Крім "Пумас" грав за "Атланті" і "Веракрус". У 2018 році його включили до Зали слави футболу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Мексиці відбулася незвичайна церемонія прощання з гравцем однієї з молодіжних команд футбольної системи ФК "Монтеррей".

Друзі та одноклубники загиблого 16-річного Олександра Мартінеса принесли його труну на футбольний майданчик і зімітували гол. М'яч ударили об труну під таким кутом, щоб він потрапив у ворота.