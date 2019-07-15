Впавши, кубок Неймара відправив футболістку в нокаут — відео

Трагікомічний епізод трапився в бразильському Сан-Паулу після фінального матчу благодійного футбольного турніру нападника ПСЖ Неймара.

Під час святкування перемоги над збірною Японією, чемпіонський кубок випав із рук капітана словацької команди і впав на голову однієї з футболісток, відправивши її на декілька хвилин у нокаут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найдорожчий футболіст світу бразилець Неймар не з'явився на перше тренування французького ПСЖ, який почав підготовку до нового сезону.

Як повідомляє офіційний сайт паризького клубу, до нападаючого будуть застосовані санкції.

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