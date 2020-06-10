Кубок Італії: анонс та прогноз на суперматчі Ювентус – Мілан і Наполі – Інтер

Міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора зізнається - був момент, коли він боявся, що відновити сезон не вийде. Але, країна поступово приходить до тями і через три місяці футбол повертається.

Вже 17-го червня буде вручений Кубок Італії. Рішення зіграти півфінали і фінал за п'ять днів, викликало хвилю невдоволення. Президент "Мілана" Паоло Скароні заявив, що неприпустимо розігрувати важливий трофей в таких умовах, а "Інтер", за інформацією італійських медіа, погрожував випустити на поле молодіжну команду. Все чого домоглися скаргами - матчі зрушені на один день.

"Ювентус" прийме "Мілан" 12-го червня, "Наполі" зіграє з "Інтером" - 13-го. Хто б не пройшов у фінал, це будуть гідні команди. Правда, вже зараз можна спрогнозувати, що згідно з даними Parimatch трофей розіграють "Ювентус" і "Наполі".

"Мілану" і "Наполі" перемога в Кубку відкриє дорогу в єврокубки

З одного боку, логічно не ставити Кубок в пріоритет, коли попереду 12 матчів чемпіонату за шість тижнів. З іншого, ситуація, в якій опинилися "Мілан" і "Наполі" змушує максимально постаратися, щоб домогтися успіху в Кубку. Неаполітанці йдуть в Серії А шостими, міланці - сьомими, місце в єврокубках під сумнівом для обох команд. Є куди більш короткий шлях - перемога в Кубку Італії. Представники обох клубів на старті сезону озвучували зовсім інші завдання: "Наполі" збирався боротися за скудетто, "Мілан" прагнув до Ліги чемпіонів. Але слова розійшлися з ділом.

У першому півфінальному матчі на "Сан Сіро" "россонері" зіграли з "Ювентусом" 1:1, і не обійшлося без скандалу - туринці зрівняли рахунок на останніх хвилинах з сумнівного пенальті. "Мілан" тоді був на куражі: програв один матч з дев'яти, перед зустріччю з "Юве" видав ураганні 45 хвилин в дербі (2:0 після першого тайму з "Інтером", 2:4 після фінального свистка). Але шанси на фінал все одно залишалися мінімальними - "Ювентус" не програє вдома італійським командам з квітня 2018-го. Зараз, через чотири місяці, розклади для "Мілана" не стали краще. Не буде двох найважливіших гравців: Тео Ернандеса (дискваліфікація) і Златана Ібрагімовича (дискваліфікація і травма). Не буде ігрового тонусу - після такого довгого простою "Ювентус" виглядає краще як мінімум за рахунок більш високого класу гравців. Коефіцієнти Parimatch відповідні: 3.70 на прохід команди Піолє, 1.30 - на "Юве".

У "Мілані" революція тільки намічається, в "Наполі" вона вже відбулася - для цього було достатньо звільнити Карло Анчелотті. Виходу з групи Ліги чемпіонів виявилося мало - в чемпіонаті неаполітанці дуже відстали від групи лідерів. Підбадьорити команду покликали Дженнаро Гаттузо, і, незважаючи на скепсис, план президента Де Лаурентіса спрацював. З останніх дев'яти матчів до паузи "Наполі" програв тільки один.

1:0 в гостях з "Інтером", 1:1 з "Барселоною" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів - до результатів "Наполі" претензій немає, за новим стилем гри питань більше. Не всім уболівальникам подобається, що Гаттузо робить з команди, яка зовсім недавно - при Мауріціо Саррі - вважалася однією з найяскравіших в Європі. Тепер в "Наполі" цінують надійність в обороні, не люблять ризикувати, а ефектному футболу воліють ефективний. Саррі з "Наполі" нічого не виграв, але це хоча б було красиво. Гаттузо зі своїми прагматичними принципами - в двох матчах від трофея. Перемога над "Інтером" в гостях - дуже серйозний крок до фіналу, після якого Parimatch оцінює шанси неаполітанців на успіх оптимістичним коефіцієнтом 1.40. У "Інтер", у якого дві перемоги на "Сан Паоло" за дев'ять років, коф 3.00.

Конте хоче стартувати в "Інтері" з перемоги

У разі виходу в фінал Кубка "Інтер" зіграє три матчі за вісім днів - у зв'язку з цим пішли чутки, що Антоніо Конте може психанути і випустити на другий матч півфіналу з "Наполі" молодіжну команду. Але навряд чи до цього дійде - Конте не піде на самогубство, коли є шанс поборотися за Кубок. "Інтер" нічого не вигравав з 2011-го, а Антоніо прийшов з однією метою - якраз вигравати.

Головна мета - чемпіонський титул, але тут козирі не в руках "Інтера". За втраченими очками "нерадзуррі" відстають від "Ювентуса" на шість, а від "Лаціо" - на п'ять. Причому обом конкурентам "Інтер" програв якраз перед паузою: 1:2 в Римі, 0:1 в Турині. Команді Конте необхідно не просто бездоганно пройти решту чемпіонату, а й сподіватися, на помилки лідерів Серії А. Швидше за все, після простою несподіваних результатів буде досить, "Ювентус" і "Лаціо" навряд чи обійдуться без втрат. Але ж немає ніяких гарантій, що "Інтер" буде ідеальний.

Вилетіти з зони Ліги чемпіонів буде ще складніше, ніж взяти скудетто. Кубок в такій ситуації - не необхідність, а питання престижу. Стати другим в Серії А - програш для Конте, а програш в його сприйнятті футболу - це маленька смерть. Успіх в Кубку потрібен не тільки Антоніо, а й "Інтеру", адже дев'ять років без трофеїв - це краще, ніж десятиліття без значущих перемог. Але шанси "Наполі" на вихід у фінал, а відповідно і на перемогу в Кубку - вище. Шанси на те, що Коппа поїде в Неаполь - 3.50. Коппа у чорно-синьої міланської команди - 6.00.

"Ювентус" просто звик вигравати

"Юве" пройде "Мілан" - 1.30. "Юве" виграє Кубок - 1.70. Котирування на користь туринців обумовлені не тільки їх лідерством в чемпіонаті - "Стара Синьйора" брала Коппу чотири рази з останніх п'яти розіграшів.

Домашня нічия проти команди Мауріціо Саррі дає примарну надію "Мілану", але "Ювентус" 35 років не програє "россонері" на своєму полі, і немає причин припускати, що серія перерветься найближчим часом. Про проблеми туринців багато говорили до паузи, але впевнена перемога над "Інтером" показала, що песимізм перебільшений. Не можна зі стовідсотковою впевненістю заявляти, що "Ювентус" продовжить рівно звідти ж, де зупинився, але, здається, перевага у туринців все одно буде - як мінімум через глибини складу.

"Кріштіану Роналду повернеться ще сильнішим, ніж був!", - вигукують італійські медіа, і в разі з CR7 ніхто не здивується, якщо це виявиться правдою. Рівно те ж з "Ювентусом" - очевидно, що команда Саррі була не на піку можливостей, їй є в чому додавати. Успішний рестарт в Кубку принесе Турину не просто черговий трофей - в пріоритетах клубу Коппа на третьому місці. Куди важливіше психологічний момент - після першої серйозної перемоги має стати набагато легше.

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