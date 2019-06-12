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"Крутіше, ніж у нас": у Росії позаздрили "фантастичнiй молодіжцi" України

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Успіх молодіжної збірної України в півфінальному матчі з Італією на чемпіонаті світу з футболу U-20 викликав заздрість і захоплення у російських уболівальників.

Фанати на профільному форумі наповну зізнаються в перевазі нашої школи футболу.

"Удачі українцям у фіналі. У них із молодими талантами зараз крутіше, ніж у нас. Повинні брати ЧС", "Багато недоекспертів пророкували вашому футболу кінець, у результаті основна збірна виносить топових сербів і б'ється з португальцями на рівних, молодіжка фантастику творить, ваші гравці їдуть у Європу і ними цікавляться. Молодці одним словом Україна", – пишуть користувачі.

"Крутіше, ніж у нас": у Росії позаздрили "фантастичнiй молодіжцi" України
"Крутіше, ніж у нас": у Росії позаздрили "фантастичнiй молодіжцi" України
"Крутіше, ніж у нас": у Росії позаздрили "фантастичнiй молодіжцi" України
"Крутіше, ніж у нас": у Росії позаздрили "фантастичнiй молодіжцi" України
"Крутіше, ніж у нас": у Росії позаздрили "фантастичнiй молодіжцi" України
"Крутіше, ніж у нас": у Росії позаздрили "фантастичнiй молодіжцi" України
"Крутіше, ніж у нас": у Росії позаздрили "фантастичнiй молодіжцi" України
"Крутіше, ніж у нас": у Росії позаздрили "фантастичнiй молодіжцi" України
"Крутіше, ніж у нас": у Росії позаздрили "фантастичнiй молодіжцi" України
Новини
Де дивитися онлайн Україна – Південна Корея: розклад трансляцій фіналу ЧС із футболу U-20

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал ЧС із футболу U-20 Україна - Південна Корея пройде 15 червня на стадіоні "Відзев" у місті Лодзь (Польща).

У півфіналі підопічні Олександра Петракова в драматичному трилері обіграли команду Італії.

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Молодіжна збірна України з футболу
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Токарева Ксения
Токарева Ксения
Cпacибо тoму, кто пoказал мне сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/xd5c8k2 Пpocтo пpойдя прocтой oпроc пoлучила пoчти полугoдoвую зapплату)) Пользуйтecь, пoкa eсть вoзмoжноcть=)
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Интересно, что бы писали украинцы в обратном случае...
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Бухгалтер Борис, путин - ху*ло:)) а разве нет?
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Belov Тима
Belov Тима
Блин ,приятно слышать от адекватных Россиян.
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