"Крутіше, ніж у нас": у Росії позаздрили "фантастичнiй молодіжцi" України

Успіх молодіжної збірної України в півфінальному матчі з Італією на чемпіонаті світу з футболу U-20 викликав заздрість і захоплення у російських уболівальників.

Фанати на профільному форумі наповну зізнаються в перевазі нашої школи футболу.

"Удачі українцям у фіналі. У них із молодими талантами зараз крутіше, ніж у нас. Повинні брати ЧС", "Багато недоекспертів пророкували вашому футболу кінець, у результаті основна збірна виносить топових сербів і б'ється з португальцями на рівних, молодіжка фантастику творить, ваші гравці їдуть у Європу і ними цікавляться. Молодці одним словом Україна", – пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал ЧС із футболу U-20 Україна - Південна Корея пройде 15 червня на стадіоні "Відзев" у місті Лодзь (Польща).

У півфіналі підопічні Олександра Петракова в драматичному трилері обіграли команду Італії.

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