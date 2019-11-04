Кров і судоми: футболіст "Динамо" розкрив подробиці перемоги над "Шахтарем"

Захисник "Динамо" Олександр Караваєв розповів, яких зусиль коштувала його команді перемога над "Шахтарем" (2:1) в розіграші Кубка України.

Олександр Караваєв ФК "Динамо"

"На полі було стільки крові, що можна було в донорський центр здавати. Коли судоми хапають або ти не можеш бігати, можна просити заміну. А в такому матчі, коли прийшло 35 тисяч тебе підтримати, і підтримують навіть після вилучення, ти не дивишся, втомився або не втомився. Знаєш, що потрібно не просто дограти матч, але і виграти. Ці емоції непередавані!" – сказав Караваєв в ефірі програми "Профутбол".

За словами футболіста "Динамо", запорукою успіху стали взаємовиручка і командний дух.

"Найголовніше, що є комунікація в команді. Ніхто не ображається, один одному допомагають. Видно було, що ми у всіх матчах намагаємося бути один за одного", – додав Олександр Караваєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко не зміг стримати емоцій після поразки від київського "Динамо" в Кубку України.

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