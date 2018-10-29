Кров і безсилля: топ-подій українців в Європі

У цьому сезоні Європу доволі наповнили українські футболісти, багато з яких постійно радує уболівальників особистими або командними успіхами.

Але бувають і спади, причому досить провальні. Такі, як в минулий уїк-енд і в попередні йому дні - українці майже всюди залишалися поза матчами, а хто і зіграв, то явно невдало - з п'ятьма пропущеними голами або розбитою головою.

У минулий уїк-енд в топ-чемпіонатах Європи вперше в сезоні не зіграв хтось із українців. Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко, Андрій Лунін - всі вони залишилися на лавці або взагалі без футболу.

Але Ярмоленко тут нічого сказати, варто лише поспівчувати - в минулому турі АПЛ в матчі проти "Тоттенхема" Андрій отримав травму "ахілла" і вилетів на півроку. Після цього українець переніс операцію і тепер відновлюється, заручившись численною підтримкою. Крім керівництва та футболістів "Вест Хема" Ярмоленко разом підтримало і все київське "Динамо".

А ось Коноплянка і Лунін явно в ігровому занепаді. Євген в "Шальке" вкотре залишився в запасі, так і не з'явившись на полі. Так, невелика травма на початку сезону і червона картка в матчі з "Гертою" напевно позначаються на довірі до українця, але в цілому Коноплянка в цьому сезоні взяв участь лише в 4 матчах в Німеччині (правда, регулярно виходячи в іграх групи Ліги чемпіонів)...

Що ж стосується Луніна, то тут все типово для останнього часу - в заявку "Леганеса" на матч Прімери потрапив, але без шансів вийти на поле. Тренер Маурісіо Пеллегріно не втомлюється повторювати, що Лунін ще отримає свій шанс, але з кожним туром все менше залишається впевненості, що Андрій взагалі потрібен "Леганесу"... Хоча згідно орендної угоди з "Реалом" українець повинен зіграти за сезон не менше 15 матчів. Тому для Луніна все ще має бути попереду.

З тих же українців, кому таки пощастило вийти на поле, ігрові дні явно не видалися. Наприклад, захисник польської "Краковії" Олексій Дитятьєв, в цьому сезоні будучи одним з ключових в команді, догравав поєдинок з розбитою головою. Буквально, що відразу після матчу лікарям довелося зашивати голову після кривавого розсічення.

По-своєму "відзначився" і ще один український воротар. Трохи вийшовши за рамки Європи, згадаємо про трохи призабутого Максима Коваля. Як і раніше воротар "Динамо" (на контракті в Києві) зараз грає в оренді в ОАЕ за "Аль-Фатех". Останнім часом у Коваля явно не складається з успішною стабільністю, а зараз Максим і зовсім закінчив гру з п'ятьма пропущеними голами. Це перша така поразка для "Аль-Фатеха" в сезоні та для Коваля зокрема. Хоча в цілому українець і не виділяється - в його активі 7 матчів, де тільки 2 перемоги при 3 нічиїх і вже 9 пропущених м'ячах.

І тільки в Бельгії для українців все було без пригод. Взагалі. Руслан Малиновський, Ігор Пластун, Роман Яремчук та Євген Макаренко - в цьому турі всі вийшли, тихо зіграли та пішли. Малиновський провів незвично для себе безрезультатний матч за "Генк", разом з командою упустивши перемогу на останніх хвилинах над "Стандартом" (1:1). Пластун і Яремчук з "Гентом" здобули чергову перемогу над "Шарлеруа" (2:1), а Макаренко відіграв за "Андерлехт" тільки тайм в програшному матчі проти "Еупена" (1:2).

Такого безуспішного тижня в Бельгії в українського легіону в цьому сезоні ще не було.

Єдиним, хто може хоч якось підсолодити нинішні справи українців закордоном, залишається Олександр Зінченко. "Ман Сіті" українця проведе свій матч туру АПЛ тільки ввечері понеділка, проти "Тоттенхема", і тут у Зінченка є всі шанси помститися за Ярмоленко. Втім, сильно розганятися теж не варто - з огляду на дуже нестабільну довіру Хосепа Гвардіоли до Олександра, не варто дивуватися, якщо українець взагалі залишається поза заявкою на матч.