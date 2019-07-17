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"Крок уперед": зірка збірної України висловився про перехід в італійську "Аталанту" — відео

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Український новачок італійської "Аталанти", один із лідерів збірної України Руслан Малиновський поділився своїми першими емоціями після офіційного підписання контракту з клубом.

"Я дуже щасливий перейти в цей клуб — клуб із дивовижними уболівальниками.

Думаю, для мене цей перехід — це крок уперед. "Аталанта" — це топкоманда в Італії зараз і вони це довели в сезоні, який завершився. Думаю, ми зможемо досягти хороших результатів і в сезоні 2019/20.

Бергамо — дуже гарне місто. У клубі прекрасна база, де є все, що потрібно для тренувань, росту й відновлення", — сказав Малиновський в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Український футболіст зазначив, що в новому клубі хоче показати свої найкращі якості й допомогти команді добитися нових успіхів.

"Я вибрав" Аталанту ", тому що люблю швидкий футбол. Ця команда грає в комбінаційний футбол зі швидким просуванням м'яча. Вони показують інтенсивну гру, із хорошим пресингом. І моя філософія сходиться із філософією клубу", — підкреслив лідер національної збірної.

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Малиновський також зазначив, що зважитися на перехід у серію А йому допомогли поради та підтримка головного тренера збірної Андрія Шевченка.

"Багато хто говорить, що Джан П'єро Гасперіні — великий тренер. Я дуже хочу зустрітися з ним і поспілкуватися. Андрій Шевченко і його італійські помічники в збірній України розповідали мені про нього. Він великий тренер, із ним можна робити кроки вперед, як і з командою.

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З "Аталантою" хочу якомога вище просунутися в турнірній таблиці серії А, пройти груповий етап ЛЧ і виграти Кубок країни", — зазначив на завершення інтерв'ю Руслан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник збірної України Руслан Малиновський вирішив відмовитися від переходу в московський "Спартак".

Цю інформацію, з посиланням на достовірні джерела, опублікував російський сайт championat, зазначивши, що "Спартак" почав активно вивчати інші варіанти зміцнення півзахисту.

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Тема
Чемпіонат Італії
Особи
Руслан Малиновський Андрій Шевченко
Тег
ФК Аталанта
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Diego Lena
Diego Lena
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Ukr Igore
Ukr Igore
Хай щастить у Італії!
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