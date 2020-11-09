Кривдник "Шахтаря" в ЛЧ забив неймовірний гол "ударом скорпіона". Відео

Михайло Морозов Футбол 11:02, 9.11.2020

У матчі сьомого туру німецької Бундесліги між леверкузенським "Баєром" і "Боруссією" М був забитий фантастичний гол.

Команда з Менхенгладбаха, яка на тижні знищила донецький "Шахтар" з рахунком 6:0 у Лізі чемпіонів, програвала 2:4 у доданий до другого тайму час. На останній хвилині гравець гостей Валентіно Лазаро відгукнувся на подачу з флангу, згрупувався і вразив ворота суперника "ударом скорпіона".

На відео цей момент можна подивитися, починаючи з 1:45.

Перемога з результатом 4:3 дозволила "Байєру" піднятися на четверту сходинку в таблиці з 15 очками після 7 поєдинків. "Боруссія" М має в своєму активі 11 пунктів і посідає сьоме місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець московського "Спартака" Павло Маслов забив переможний автогол "ударом скорпіона".

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