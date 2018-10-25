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Криваве місиво у Римі: з'явилося шокуюче відео від першої особи

16.1тЧитати матеріал російською

Російський "П'ятий канал" опублікував шокуюче відео з епіцентру трагедії у римському метро перед матчем 3-го туру групового турніру Ліги чемпіонів "Рома" — ЦСКА. Ролик був знятий одним із очевидців, який у момент трагедії перебував на цьому злощасному ескалаторі.

На відео видно, що фанати нічого не можуть зробити зі "скаженим" механізмом і падають одне на одного. Відео завершується дикими криками про допомогу.

Новини
Кривава НП у Римі з російськими фанами: хто винен і що з постраждалими українцями

Нагадаємо, що перед поєдинком Ліги чемпіонів "Рома" — ЦСКА вболівальники російського клубу потрапили у НП на станції метро "Републіка". Один із ескалаторів вийшов із ладу, покалічивши майже 30 людей, серед яких було четверо українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін прокоментував НП у Римі.

Пізніше в мережі з'явилося відео перших секунд після трагедії.

Читайте всі новини по темі "НС у метро Риму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
НС у метро Риму
Місце
ІталіяРим
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
А чому ж не показали що попередувало аварії? Тобто до того ніхто нічого не знімав?
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