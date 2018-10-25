Криваве місиво у Римі: з'явилося шокуюче відео від першої особи

Російський "П'ятий канал" опублікував шокуюче відео з епіцентру трагедії у римському метро перед матчем 3-го туру групового турніру Ліги чемпіонів "Рома" — ЦСКА. Ролик був знятий одним із очевидців, який у момент трагедії перебував на цьому злощасному ескалаторі.

На відео видно, що фанати нічого не можуть зробити зі "скаженим" механізмом і падають одне на одного. Відео завершується дикими криками про допомогу.

Нагадаємо, що перед поєдинком Ліги чемпіонів "Рома" — ЦСКА вболівальники російського клубу потрапили у НП на станції метро "Републіка". Один із ескалаторів вийшов із ладу, покалічивши майже 30 людей, серед яких було четверо українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін прокоментував НП у Римі.

Пізніше в мережі з'явилося відео перших секунд після трагедії.