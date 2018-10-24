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Криваве місиво у Римі: постраждали четверо українців

28.5тЧитати матеріал російською

Серед постраждалих під час обвалення ескалатора у метро Риму — 15 росіян і четверо українців.

"Громадяни України були госпіталізовані в одну з місцевих клінік. Отримані травми не становлять загрози для життя людей", - повідомляється в Twitter "Українцям у світі" (щоб подивитися відео з місця НП, доскрольте до кінця).

Відзначається, що консул підтримує контакти з потерпілими і медичним персоналом клініки.

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Особи всіх поранених встановлені, в свою чергу повідомило посольство РФ в Італії.

"За уточненими даними, у шести лікувальних установах Риму зараз перебувають 15 росіян, троє із них — у важкому стані. Крім того, госпіталізовані ще четверо громадян України. Список усіх постраждалих сформований, з усіма наші дипломати вступили в безпосередній контакт", — заявив повірений у справах російського посольства в Італії Максим Бурляй, пише РИА Новости.

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Потерпілий у Римі

Потерпілий у Римі

НТВ

Італійська служба цивільної оборони уточнила, що ще двоє росіян, які постраждали в результаті інциденту, від госпіталізації відмовилися.

Крім того, двом росіянам були зроблені операції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, причиною виходу із ладу ескалатора в римському метро були дії самих уболівальників. На думку прокуратури Риму, п'яні люди стрибали на ескалаторі, що стало причиною його виходу з ладу.

Читайте всі новини по темі "НС у метро Риму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
НС у метро Риму
Місце
ІталіяРим
Об'єкт
ЦСКА Москва
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Ганченков Вадим
Ганченков Вадим
Кто скачет, тот... москаль
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Ну, скакать известно, кто любит... Тот не москаль.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
А где все эти чубатые Охpеменки,Софки и пpочая быдлятина,котоpая ухахатывалась над pаненными pоссиянами.??Подмывают очко после бессоной ночи?
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