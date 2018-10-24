Криваве місиво у Римі: постраждали четверо українців

Серед постраждалих під час обвалення ескалатора у метро Риму — 15 росіян і четверо українців.

"Громадяни України були госпіталізовані в одну з місцевих клінік. Отримані травми не становлять загрози для життя людей", - повідомляється в Twitter "Українцям у світі" (щоб подивитися відео з місця НП, доскрольте до кінця).

Відзначається, що консул підтримує контакти з потерпілими і медичним персоналом клініки.

Постраждалі в метро у Риме громадяни України госпіталізовані в одній з місцевіх клінік. Отрімані травми не становляться Загрози життю потерпіліх українців. Консул підтрімує контакт з потерпілімі та медперсоналом клініки. pic.twitter.com/pesd7Y4hGk - Українцям в мире (@UkrZaKordonom) 24 жовтня 2018 р

Особи всіх поранених встановлені, в свою чергу повідомило посольство РФ в Італії.

"За уточненими даними, у шести лікувальних установах Риму зараз перебувають 15 росіян, троє із них — у важкому стані. Крім того, госпіталізовані ще четверо громадян України. Список усіх постраждалих сформований, з усіма наші дипломати вступили в безпосередній контакт", — заявив повірений у справах російського посольства в Італії Максим Бурляй, пише РИА Новости.

Потерпілий у Римі НТВ

Італійська служба цивільної оборони уточнила, що ще двоє росіян, які постраждали в результаті інциденту, від госпіталізації відмовилися.

Крім того, двом росіянам були зроблені операції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, причиною виходу із ладу ескалатора в римському метро були дії самих уболівальників. На думку прокуратури Риму, п'яні люди стрибали на ескалаторі, що стало причиною його виходу з ладу.