Кріштіану Роналду здав другий позитивний тест на коронавірус

Зірковий нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду не вилікувався від коронавірусу та не зіграє в другому турі Ліги чемпіонів проти "Барселони".

Як повідомляє видання Correio da Manha, португальський футболіст знову здав позитивний тест на наявність захворювання.

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" вже пропустив поєдинок Серії А проти "Кротоне" та протистояння з київським "Динамо" в ЛЧ. Крім матчу з каталонцями, який відбудеться в середу, 28 жовтня, зірковий форвард "Ювентуса" точно не зіграє з "Вероною" в чемпіонаті Італії (25 жовтня).

Нагадаємо, що вперше про коронавірус у Роналду стало відомо 13 жовтня. Через це він не зміг допомогти своїй збірній в матчі Ліги націй проти Швеції.

Залишивши розташування національної команди, Кріштіану полетів у Турин на спеціально обладнаному літаку, щоб провести самоізоляцію в Італії та повернутися на поле раніше, ніж через 14 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перебуваючи на карантині, Роналду кардинально змінив імідж.