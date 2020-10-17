Кріштіану Роналду заговорив російською, почавши з головного слова. Відео

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду сказав кілька слів російською мовою під час спілкування з пiдписниками в Instagram.

Капітан збірної Португалії почав зі словами "мир", після чого у всій красі продемонстрував свій словниковий запас.

"На здоров'я. Як справи? Добре", – сказав португалець.

Раніше стало відомо, що 35-річний форвард заразився коронавірусом. Повідомлялося, що Роналду переносить захворювання без симптомів і відчуває себе добре.

Пізніше його сестра Катя Авейру назвала коронавірус найбільшим обманом, який коли-небудь зустрічався в її житті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роналду пішов на хитрість, щоб скоротити термін перебування на карантині.