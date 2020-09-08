Вкушений бджолою Роналду зробив дубль і встановив рекорд Європи

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду забив свій 100-й і 101-й голи за національну команду, ставши першим європейцем, якому підкорилася ця позначка.

На 72-й хвилині гри 2-го туру Ліги націй проти Швеції, нападник "Ювентуса" ювелірно виконав дальній штрафний удар. На 72-й хвилині Кріштіану оформив дубль. Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

У найближчого переслідувача Ференца Пушкаша 84 м'ячі. Крім того, у Кріштіану 165 матчів за Португалію. До європейського рекорду – 11 ігор, до світового – 19.

Рекорд Роналду Twitter Ліги націй

Щоб побити світовий рекорд і обійти нападника збірної Ірану Алі Даеї (109 м'ячів), Роналду залишилося забити за Португалію 9 голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роналду пропускав попередню зустріч проти Хорватії через серйозну інфекцію, яка була викликана укусом бджоли.

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