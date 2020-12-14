Кріштіану Роналду встановив унікальне досягнення в XXI столітті

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду став першим футболістом в XXI столітті, який досяг позначки в 400 перемог у матчах європейських топчемпіонатів.

Як повідомляється в Twitter OptaPaolo, на другому місці за цим показником перебуває зірка "Барселони" Ліонель Мессі, який виграв 365 поєдинків у складі каталонського клубу. Замкнув трійку голкіпер і партнер Роналду по команді Джанлуїджі Буффон (350).

Роналду першим здобув 400 перемог Twitter OptaPaolo

Ювілейна перемога Кріштіану була здобута у виїзному матчі 11-го туру італійської Серії А проти "Дженоа". Португалець відзначився дублем з пенальті і вирішив результат зустрічі, яка закінчилася тріумфом туринців з рахунком 3:1.

Це дозволило четвертому "Ювентусу" наблизитися до лідера "Мілану" на відстань чотирьох очок. У команди Роналду 23 очки після 11 матчів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе встановив рекорд Ліги чемпіонів, побивши рекорд Ліонеля Мессі.