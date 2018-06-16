Кріштіану Роналду встановив історичний рекорд чемпіонатів світу

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду, забивши три голи в матчі групового етапу ЧС-2018 проти Іспанії, став найстаршим автором хет-трику на чемпіонатах світу.

Це досягнення Кріштіану встановив у віці 33 років і 130 днів.

Крім того, португалець також став першим автором хет-трику у ворота збірної Іспанії на чемпіонатах світу.

Відзначимо, що це перший гол Роналду зі штрафного на першостях світу та Європи. Попередні 44 спроби забити ударом зі штрафного закінчувалися для п'ятикратного володаря "Золотого м'яча" невдачею.

"Я радий! Для мене це ще один кращий показник в кар'єрі. Головне - підкреслити те, що зробила Португалія. Ми грали проти фаворита, який здатний виграти чемпіонат", - заявив після гри Кріштіану в інтерв'ю sport24.

Нагадаємо, що поєдинок в групі B Португалія - Іспанія завершився з рахунком 3:3.