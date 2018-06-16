МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу
Чемпіонат світу 2018
ТаблицяКалендарНовини

Кріштіану Роналду встановив історичний рекорд чемпіонатів світу

2.4тЧитати новину російською

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду, забивши три голи в матчі групового етапу ЧС-2018 проти Іспанії, став найстаршим автором хет-трику на чемпіонатах світу.

Це досягнення Кріштіану встановив у віці 33 років і 130 днів.

Крім того, португалець також став першим автором хет-трику у ворота збірної Іспанії на чемпіонатах світу.

Відзначимо, що це перший гол Роналду зі штрафного на першостях світу та Європи. Попередні 44 спроби забити ударом зі штрафного закінчувалися для п'ятикратного володаря "Золотого м'яча" невдачею.

"Я радий! Для мене це ще один кращий показник в кар'єрі. Головне - підкреслити те, що зробила Португалія. Ми грали проти фаворита, який здатний виграти чемпіонат", - заявив після гри Кріштіану в інтерв'ю sport24.

Нагадаємо, що поєдинок в групі B Португалія - Іспанія завершився з рахунком 3:3.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу 2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
Чемпіонат світу 2018
Особа
Кріштіану Роналду
Об'єкти
збірна Португалії з футболузбірна Іспанії з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги