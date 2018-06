Кріштіану Роналду встановив історичний рекорд чемпіонатів світу

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду, забивши три голи в матчі групового етапу ЧС-2018 проти Іспанії, став найстаршим автором хет-трику на чемпіонатах світу.

Це досягнення Кріштіану встановив у віці 33 років і 130 днів.

Крім того, португалець також став першим автором хет-трику у ворота збірної Іспанії на чемпіонатах світу.

33y 130d - Cristiano Ronaldo is the oldest ever player to score a World Cup hat-trick. History. #PORESP #POR #ESP #WorldCup pic.twitter.com/iV00RitrmU