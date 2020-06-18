Кріштіану Роналду вперше в кар'єрі програв два фінали поспіль

Португальський нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду вперше в своїй кар'єрі програв два вирішальних поєдинки поспіль.

Як повідомляє видання Goal, в середу, 17 червня, підопічні Мауріціо Сарри поступилися у фіналі Кубка Італії. Ні "Ювентус", ні "Наполі" не зуміли відзначитися в основний час, тому долю титулу довелося вирішувати в серії пенальті, переможцем якої стали неаполітанці, вигравши з рахунком 4:2. Роналду провів на полі всі 90 хвилин, тричі пробивши в сторону воріт. Свій одинадцятиметровий удар він виконати не встиг.

Раніше туринський клуб програв "Лаціо" в матчі за Суперкубок Італії, який відбувся в кінці 2019 року.

Нагадаємо, що італійська Серія А поновлюється в суботу, 20 червня, матчем "Торіно" – "Парма". "Ювентус" свій наступний поєдинок проведе 22 червня на виїзді проти "Болоньї". Туринці лідирують у турнірній таблиці, випереджаючи "Лаціо" на одне очко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені проаналізували велику кількість статистичних показників і з'ясували, хто краще – Ліонель Мессі чи Кріштіану Роналду.