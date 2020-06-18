МоваЯзык

Топ-теми:

Кріштіану Роналду вперше в кар'єрі програв два фінали поспіль

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
1,9 т.
Кріштіану Роналду проходить повз трофея Кубка Італії

Кріштіану Роналду проходить повз трофея Кубка Італії

Португальський нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду вперше в своїй кар'єрі програв два вирішальних поєдинки поспіль.

Як повідомляє видання Goal, в середу, 17 червня, підопічні Мауріціо Сарри поступилися у фіналі Кубка Італії. Ні "Ювентус", ні "Наполі" не зуміли відзначитися в основний час, тому долю титулу довелося вирішувати в серії пенальті, переможцем якої стали неаполітанці, вигравши з рахунком 4:2. Роналду провів на полі всі 90 хвилин, тричі пробивши в сторону воріт. Свій одинадцятиметровий удар він виконати не встиг.

Раніше туринський клуб програв "Лаціо" в матчі за Суперкубок Італії, який відбувся в кінці 2019 року.

Нагадаємо, що італійська Серія А поновлюється в суботу, 20 червня, матчем "Торіно" – "Парма". "Ювентус" свій наступний поєдинок проведе 22 червня на виїзді проти "Болоньї". Туринці лідирують у турнірній таблиці, випереджаючи "Лаціо" на одне очко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені проаналізували велику кількість статистичних показників і з'ясували, хто краще – Ліонель Мессі чи Кріштіану Роналду.

Чемпіонат ІталіїФК НаполіФК ЮвентусКріштіану Роналду
Поділитися в Facebook
  1. /Спорт
  2. /Футбол