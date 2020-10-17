Кріштіану Роналду висловився про Хабіба і виголосив ритуальне слово. Відео

Максим Іншаков Футбол 12:17, 17.10.2020 Оновлено: 12:18, 17.10.2020

Форвард "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду підтримав чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова перед боєм з тимчасовим чемпіоном Джастіном Гетжі.

"Звичайно, Хабіб переможе. Мій брат", – сказав Роналду в прямому ефірі на своїй сторінці в Instagarm, відповідаючи на питання пiдписника, хто переможе в поєдинку Хабіба і Гетжі.

"Іншаллах", – додав португалець. Слово з арабської перекладається як "Якщо на те є воля Божа", "Якщо Бог забажає" i є ритуальним молитовним вигуком. Використовується в арабських та інших мусульманських країнах, як знак покори мусульманина перед волею Аллаха.

Нагадаємо, зустріч Нурмагомедов – Гетжі відбудеться на турнірі UFC 254 на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі (ОАЕ) 24 жовтня. Для росіянина це буде третій захист титулу.

Букмекери вже назвали переможця протистояння Хабіб – Гетжі.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

На Донбасі помер молодий воїн ЗСУ з Черкащини

Дружина Порошенка розповіла про самопочуття п'ятого президента після COVID-19

Зеленський сказав, що може завершити війну на Донбасі в будь-який день

Я прийду! А ти? Судове засідання по Андрію Антоненку

У Києві попрощалися з ветераном ООС Микитенком, який вчинив самоспалення на Майдані. Фото і відео