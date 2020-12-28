Кріштіану Роналду "віддав" конкуренту титул найкращого гравця 2020 року – ЗМІ

Зірковий нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду відмовився від нагороди найкращому футболісту 2020 року, яку йому мали вручити на урочистій церемонії Globe Soccer Awards.

Як повідомляє видання Tuttosport, більшість фанатів віддали приз саме португальцю, однак п'ятикратний володар "Золотого м'яча" і його агент Жорже Мендеш вирішили, що це рішення буде нечесним, оскільки Роналду виграв у голосуванні лише за рахунок своєї популярності. Після внесення невеликих змін нагороду було вручено форварду "Баварії" Роберту Левандовскі.

У сезоні 2019/20 на рахунку польського футболіста 55 голів і 10 результативних передач у 47 матчах у всіх турнірах. Він допоміг мюнхенському клубу завоювати чемпіонат і Кубок Німеччини, Суперкубок країни і Лігу чемпіонів.

Щодо Кріштіану, то разом із "Ювентусом" у сезоні 2019/20 він виграв тільки італійську Серію А, вилетів на стадії 1/8 фіналу ЛЧ від "Ліона" і програв у фіналі Кубку і Суперкубку країни. Він відзначився 37 голами і 7 асистами у 46 поєдинках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роналду назвали найкращим футболістом XXI століття.