Кріштіану Роналду став першим мільярдером в історії футболу

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду став першим гравцем-мільярдером в історії футболу.

Як повідомляє видання Forbes, за минулий рік португалець отримав 105 мільйонів доларів до вирахування податків, що зробило його першим футболістом, який заробив мільярд доларів протягом ігрової кар'єри.

Кріштіану Роналду

35-річний Роналду став лише третім спортсменом в історії, якому підкорилося це досягнення ще до закінчення кар'єри, слідом за гольфістом Тайгером Вудсом у 2009 році і боксером Флойдом Мейвезером у 2017-му.

За 17 років гри в футбол Кріштіану заробив 650 мільйонів доларів. Якщо врахувати, що його контракт діє до червня 2022 року, то ця сума має збільшитися до 765 мільйонів доларів.

Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше Мессі перевершив неймовірне бомбардирське досягнення Роналду.