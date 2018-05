Кріштіану Роналду розбив до крові обличчя оператору в Києві: момент потрапив на відео

Зоряний форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду потрапив м'ячем в обличчя оператору. Інцидент стався під час тренування команди на НСК "Олімпійський" в Києві.

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль.

Постраждалого, у якого виявилася розбита в кров брова, звуть Хуан Прієто, він працює на американському каналі Univision Deportes. Щоб компенсувати неприємні моменти Кріштіану подарував журналісту свою футболку.

Hit by a @cristiano shot ... But the four-time #UCLfinal winner makes up for it!



Ronaldo = 👏👏👏 @realmadrid pic.twitter.com/Km3ggwzT67