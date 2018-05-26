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Кріштіану Роналду розбив до крові обличчя оператору в Києві: момент потрапив на відео

16.8тЧитати новину російською

Зоряний форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду потрапив м'ячем в обличчя оператору. Інцидент стався під час тренування команди на НСК "Олімпійський" в Києві.

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль.

Постраждалого, у якого виявилася розбита в кров брова, звуть Хуан Прієто, він працює на американському каналі Univision Deportes. Щоб компенсувати неприємні моменти Кріштіану подарував журналісту свою футболку.

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Нагадаємо, що мадридський "Реал" і "Ліверпуль" в суботу, 26 травня, на полі НСК "Олімпійський" в Києві визначать переможця цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів. Початок о 21:45.

Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонівРеал - Ліверпуль
Особа
Кріштіану Роналду
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Реал Мадрид
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