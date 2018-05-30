Кріштіану Роналду після ЧС-2018 можуть посадити до в'язниці на вісім років

Форварду мадридського "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду загрожують вісім років в'язниці через несплату податків, повідомляє AS.

Податківці відхилили пропозицію адвокатів футболіста з виплати 14,7 мільйонів євро (сума боргу) і вимагають виплатити 28 мільйонів - включаючи всі витрати, пеню та штрафи.

Суд відбудеться після ЧС-2018. Якщо Роналду не визнає свою провину, податкова вимагатиме для нього тюремне ув'язнення.

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