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1 квітня • оновлено в 14:04
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Кріштіану Роналду образили через порушення карантину

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Португальський політик, що живе в рідному місті Кріштіану Роналду на Мадейрі, Рафаель Маседо наїхав на зіркового футболіста через порушення карантину.

"Я хочу, щоб ця тварина, що приїхала з Італії, залишалася вдома. Приберіть цього бродягу з Мадейри", – цитує слова Маседо, опубліковані на його сторінці в Facebook, видання The Sun.

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес порушили карантин

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес порушили карантин

The Sun

Через деякий час пост був видалений, а сам політик заявив, що його профіль був зламаний, а він ніколи в житті не дозволив би собі так висловлюватися на адресу Роналду.

"Мій аккаунт був зламаний. Я ніколи не дозволив би собі подібні коментарі на адресу Кріштіану Роналду. Це трапилося зі мною не вперше. На цей раз я змінив усі паролі. Я прошу вибачення у Кріштіану. Наразі хакерам доведеться несолодко, адже я буду міняти паролі щотижня", – заявив Маседо.

Нагадаємо, що в мережі з'явилися фотографії Роналду та його дівчини Джорджини Родрігес, які вийшли на прогулянку по Мадейрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сім'я зоряного португальця вже не вперше порушує карантин. Раніше фанати Кріштіану накинулися на Родрігес за похід по магазинах.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Джорджина Родрiгес Кріштіану Роналду
Місце
Португалія
Тег
карантин
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