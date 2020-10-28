Кріштіану Роналду назвав тести на коронавірус л*йном

Зірковий нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду жорстко розкритикував ПЛР-тести (тести на коронавірус).

В Instagram португальський футболіст написав, що почувається здоровим, і побажав удачі своїй команді в матчі другого туру Ліги чемпіонів проти "Барселони". Як повідомляє видання Чемпіонат, через кілька хвилин Кріштіану залишив ще один коментар, написавши: "ПЛР – л*йно". Пізніше він видалив це повідомлення.

Кріштіану Роналду розповів, що почувається добре Instagram Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду назвав ПЛР-тести л*йном Чемпіонат

Нагадаємо, що вперше про коронавірус у Роналду стало відомо 13 жовтня. Він був змушений залишити розташування національної збірної, тому не зміг допомогти їй у матчі проти Швеції. Він пішов на хитрість, щоб швидше повернутися до тренувань і відновитися до матчу проти "Барселони", але другий ПЛР-тест Кріштіану також виявився позитивним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сестра Роналду Катя Авейру заявила, що коронавірус – найбільша брехня в її житті.