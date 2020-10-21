Кріштіану Роналду кардинально змінив імідж на карантині. Відео

Михайло Морозов Футбол 16:30, 21.10.2020

Зірковий нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який перебуває на карантині після отримання позитивного результату тесту на коронавірус, поголився налисо.

На своїй сторінці в Instagram португалець показав, що відмінно себе почуває, опублікувавши відео свого заняття на велотренажері. На знімку, який був також прикріплений до посту, Роналду продемонстрував свою нову зачіску.

"Успіх у житті вимірюється не тим, чого ви досягли, а перешкодами, які ви здолали", – написав Кріштіану.

Кріштіану Роналду поголився налисо
Instagram Кріштіану Роналду

Нагадаємо, що Роналду пішов на хитрість, щоб скоротити термін карантину і повернутися до тренувань раніше, ніж очікувалося. Він уже пропустив матч італійської Серії А проти "Кротоне" та поєдинок першого туру Ліги чемпіонів проти київського "Динамо".

Кріштіану Роналду опублікував фото з карантину
Instagram Кріштіану Роналду

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на відсутність своєї головної зірки "Ювентус" здобув перемогу над командою зі столиці України.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

ЗМІ добилися заборони на в'їзд до України пропагандисту Корчевнікову

Філарет зізнався, що співпрацював із КДБ

У мережі показали історичне фото насильницької депортації українців до Сибіру

"Слугу" Третьякову спіймали на дивній поведінці під час промови Зеленського. Відео

На Донбасі для зустрічі "слуг народу" вивели військовий транспорт. Фото