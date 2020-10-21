Кріштіану Роналду кардинально змінив імідж на карантині. Відео

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
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Кріштіану Роналду

Зірковий нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який перебуває на карантині після отримання позитивного результату тесту на коронавірус, поголився налисо.

На своїй сторінці в Instagram португалець показав, що відмінно себе почуває, опублікувавши відео свого заняття на велотренажері. На знімку, який був також прикріплений до посту, Роналду продемонстрував свою нову зачіску.

"Успіх у житті вимірюється не тим, чого ви досягли, а перешкодами, які ви здолали", – написав Кріштіану.

Кріштіану Роналду поголився налисо

Нагадаємо, що Роналду пішов на хитрість, щоб скоротити термін карантину і повернутися до тренувань раніше, ніж очікувалося. Він уже пропустив матч італійської Серії А проти "Кротоне" та поєдинок першого туру Ліги чемпіонів проти київського "Динамо".

Кріштіану Роналду опублікував фото з карантину

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на відсутність своєї головної зірки "Ювентус" здобув перемогу над командою зі столиці України.

КоронавірусКріштіану Роналду