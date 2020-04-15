Кріштіану Роналду гарматним пострілом із 36 метрів забив найкращий гол року: як це було

У цей день 11 років тому п'ятикратний володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду, який тоді ще виступав за "Манчестер Юнайтед", забив найкращий гол 2009 року в ворота "Порту" в ЛЧ.

Перший чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів між командами відбувся в Англії на "Олд Траффорд" і закінчився внічию 2:2. У матчі-відповіді в Португалії "Манчестеру" потрібно було забивати, що і зробив Роналду. Його гол з 36,5 метрів став єдиним у поєдинку і приніс португальцю Премію ФІФА імені Ференца Пушкаша, яку вручають за найкращий гол року незалежно від статі гравця.

Кріштіану Роналду святкує гол у ворота "Порту"

Варто відзначити, що Роналду став першим володарем нагороди, яку почали вручати якраз із 2009 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 квітня 2018 року Кріштіану Роналду, який тоді виступав за мадридський "Реал", забив кращий гол сезону 2017/18 за версією УЄФА в ворота свого нинішнього клубу "Ювентуса".