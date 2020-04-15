Кріштіану Роналду гарматним пострілом із 36 метрів забив найкращий гол року: як це було
У цей день 11 років тому п'ятикратний володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду, який тоді ще виступав за "Манчестер Юнайтед", забив найкращий гол 2009 року в ворота "Порту" в ЛЧ.
Перший чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів між командами відбувся в Англії на "Олд Траффорд" і закінчився внічию 2:2. У матчі-відповіді в Португалії "Манчестеру" потрібно було забивати, що і зробив Роналду. Його гол з 36,5 метрів став єдиним у поєдинку і приніс португальцю Премію ФІФА імені Ференца Пушкаша, яку вручають за найкращий гол року незалежно від статі гравця.
Варто відзначити, що Роналду став першим володарем нагороди, яку почали вручати якраз із 2009 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 квітня 2018 року Кріштіану Роналду, який тоді виступав за мадридський "Реал", забив кращий гол сезону 2017/18 за версією УЄФА в ворота свого нинішнього клубу "Ювентуса".