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7 лютого • оновлено в 09:38
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Кріштіану Роналду – 35: як добре ти знаєш зірку світового футболу

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Легендарний португальський футболіст Кріштіану Роналду в середу, 5 лютого, відзначає 35-річний ювілей.

Нападник збірної Португалії і туринського "Ювентуса" вже увійшов до історії, як один з кращих і результативних гравців. На рахунку Кріштіану безліч рекордів і більше 700 забитих м'ячів.

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

ФК "Ювентус"

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Нещодавно Роналду відзначився неймовірним досягненням і за межами футбольного поля. Він став першим, хто досяг позначки у 200 мільйонів підписників у соціальній мережі Instagram.

До ювілею зірки світового футболу OBOZREVATEL пропонує своїм читачам відповісти на цікаві питання з біографії та і кар'єрт гравця "Ювентуса".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кріштіану Роналду та Пауло Диба відзначилися курйозним святкуванням голу "Ювентуса" у черговому матчі чемпіонату Італії.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Кріштіану Роналду
Теги
Реал Мадрид ФК Ювентус збірна Португалії з футболу
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