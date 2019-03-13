"Кріштіану — король Ліги чемпіонів": преса про матч "Ювентус" — "Атлетіко"

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів туринський "Ювентус" розгромив "Атлетіко" 3:0 і вийшов до чвертьфіналу. Героєм зустрічі став Кріштіану Роналду, який зробив хет-трик.

Успіху португальця були присвячені всі перші шпальти зарубіжної преси.

"Кріштіану — король Ліги чемпіонів", — з такими словами на головній сторінці сьогодні вийшла газета AS. Роналду забив 124 голи в найпрестижнішому турнірі континенту. 140 команд грали в Лізі чемпіонів і тільки 22 з них забили там більше, ніж португальський маг. У "Атлетіко", до слова, лише 118.

"Кріштіану встановлює свій закон", — рапортує фронтпейдж видання Marca. Посперечатися важко. Роналду 5 разів вдало йшов в обведення (з семи спроб). Він завдав 5 ударів, всі гравці Атлетіко — стільки ж. Лідер "Ювентуса" тричі влучив у ворота, а "матрацники" жодного разу не потурбували Щенсни.

Італійські видання вибухнули компліментами Роналду, Аллегрі і "Ювентусу" загалом. Три головні газети вийшли з ефектними заголовками.

"Гнів богів", — пише La Gazzetta dello Sport. "Юве + CR7: неймовірний божевільний камбек проти "Атлетіко": 3:0 і чвертьфінал".

"Грандіозний", — акцентує увагу на головному герої Corriere dello Sport. "Легендарний Кріштіану Роналду знищує "Атлетіко" хет-триком. Аллегрі все зробив правильно: над іспанцями домінували з першої до останньої хвилини".

"Марсіани!" — кричить місцевий Tuttosport. "Розкішний "Ювентус", "Атлетіко" розбитий неймовірним хет-триком".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 14 березня, в єврокубках свій матч проведе київське "Динамо". Підопічні Олександра Хацкевича у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи приймуть "Челсі". Перший матч в Лондоні завершився з рахунком 3:0.

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