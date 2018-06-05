Крим - Україна: Польща виступила із заявою по ЧС-2018 в Росії

Міністерство закордонних справ Польщі закликало своїх співвітчизників відмовитися від відвідин Криму, а також попередило громадян країни про загрози терактів у містах-господарях майбутнього чемпіонату світу з футболу 2018 року.

Польський МЗС опублікував спеціальну брошуру до російського мундіалю, в якому зробив рекомендацій для фанатів.

"Необхідно бути особливо обережним на стадіонах, фан-зонах і їх околицях, а також в громадському транспорті. Польща, як і інші країни, визнає Крим невід'ємною частиною України. Незаконна анексія цієї території унеможливлює надання консульської допомоги громадян Польщі, які знаходяться там. У зв'язку з цим міністерство виступає категорично проти поїздок до Криму", - сказано в документі.

Нагадаємо, ЧС-2018 з футболу пройде з 14 червня по 15 липня. Матчі першості приймуть Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочі, Єкатеринбург, Самара, Саранськ, Казань, Ростов-на-Дону, Волгоград і Нижній Новгород.

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