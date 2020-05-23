Крім шістьох: "Барселона" через кризу готова продати всіх футболістів

Каталонська "Барселона" визначила футболістів, яких точно не продасть в наступне трансферне вікно.

Барселона

За даними Marca, повністю виключається продаж тільки шести гравців: Ліонеля Мессі, Антуана Грізманн, Френкі де Йонга, Марка-Андре тер Стегена, Ансуї Фаті і Жерара Піке.

Всі інші гравці в курсі, що можуть покинути команду. "Барса" розглядає їх як опція для покупки форварда "Інтера" Лаутаро Мартінеса і центрального півзахисника "Ювентуса" Міралема Пьяніча.

Менеджери каталонського клубу виставлять на продаж досвідчених футболістів – Івана Ракитича, Клемана Лангле, Артуро Відаля і Нето. Для трансферу також будуть доступні молоді Жан-Клер Тодібо, Мусса Ваг, Хуніор Фірпо і Усман Дембеле.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Барселона" може закрити "Камп Ноу" на наступні 10 місяців і не пускати вболівальників на трибуни до лютого 2021 року через коронавiрус.