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23 травня • оновлено в 17:46
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Крім шістьох: "Барселона" через кризу готова продати всіх футболістів

2.4т
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Каталонська "Барселона" визначила футболістів, яких точно не продасть в наступне трансферне вікно.

Барселона

Барселона

За даними Marca, повністю виключається продаж тільки шести гравців: Ліонеля Мессі, Антуана Грізманн, Френкі де Йонга, Марка-Андре тер Стегена, Ансуї Фаті і Жерара Піке.

Всі інші гравці в курсі, що можуть покинути команду. "Барса" розглядає їх як опція для покупки форварда "Інтера" Лаутаро Мартінеса і центрального півзахисника "Ювентуса" Міралема Пьяніча.

Менеджери каталонського клубу виставлять на продаж досвідчених футболістів – Івана Ракитича, Клемана Лангле, Артуро Відаля і Нето. Для трансферу також будуть доступні молоді Жан-Клер Тодібо, Мусса Ваг, Хуніор Фірпо і Усман Дембеле.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Барселона" може закрити "Камп Ноу" на наступні 10 місяців і не пускати вболівальників на трибуни до лютого 2021 року через коронавiрус.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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