Крим наразi російський, – ексфутболіст збірної України Селезньов

Колишній футболіст збірної України Євген Селезньов, коментуючи свій перехід у краснодарський клуб "Кубань" 2016 року, заявив, що Крим наразі належить Російськiй Федерації.

В ефірі Youtube-каналу "Вацко-Live" журналіст запитав, чи зважував Селезньов перед поїздкою в Росію всi "за" і "проти" і те, що тут такого не зрозуміють. У відповідь нападник "Колоса" з села Ковалівка Васильківського району Київської області уточнив, що на півострові живе його мати.

"Я не думав, що до цього дійде. Крим наразi російський. У мене зараз там мама живе. Вона не може просто виїхати. Мені що, від матері відмовитися? Або, припустимо, не заїхати її не забрати? На той момент я, можливо, не до кінця все зважив. Найімовірніше, не до кінця все зважив. Я не думав, що такі наслідки можуть бути. Зовсім не думав. Це правда. Що тут народ так прийме перехід у Росію", – розповів Євген.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді Селезньов через прохання говорити українською мовою посварився з тренером "Дніпра-1".

У серпні Селезньов одружився з уродженкою Воронежа Катерині Бєловiй.