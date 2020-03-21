Крім Євро-2020: УЄФА скасував ще три великі турніри

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосив про скасування трьох своїх великих змагань через поширення коронавiрусу.

Стадіони закриваються через пандемію

Зокрема, будуть перенесені на невизначений термін Ліга націй, молодіжний і жіночий чемпіонати Європи. В організації зазначають, що всі змагання припинені до подальших розпоряджень. Наразі УЄФА перебуває в пошуках рішень, коли турніри зможуть відновитися.

Як повідомляв OBOZREVATEL 17 березня Союз європейських футбольних асоціацій провів відеоконференцію, за підсумками якої було ухвалено рішення перенести чемпіонат Європи-2020 на 2021 рік через пандемію коронавiрусу.

Увечері того ж дня УАФ зупинив всі футбольні турніри в Україні.

Пізніше УЄФА оцінив витрати, пов'язані з перенесенням фінальної стадії Євро-2020. Щоб їх покрити, клуби й ліги повинні будуть заплатити 275 млн фунтів стерлінгів (майже 300 млн євро).

Крім того, УЄФА вирішив не змінювати назву турніру. Чемпіонат Європи, як і раніше, називатиметься "Євро-2020".

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!