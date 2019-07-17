Таки Італія і таки "Аталанта" — Руслан Малиновський все ж дочекався свого та перебирається в італійський чемпіонат.

Малиновський і його колишній клуб "Генк" так довго чекали цього трансферу, але чи прогнозувався він саме таким? І чому все-таки "Аталанта", а не "Сампдорія"? Що взагалі чекає Руслана в Італії? OBOZREVATEL з'ясовує всі деталі й розкладає "ситуацію" по поличках.

Чому Малиновський "ходив по лезу ножа", але "Аталанта" врятувала українця?

Перехід Руслана в Італію став не результатом звичайного трансферу, а завершив добротну сагу — з нервами, скандалами і важкими очікуваннями.

Руслан Малиновський

Уже більше місяця було зрозуміло, що Малиновський хоче піти з "Генка", але й бельгійці не хотіли відпускати українця задешево. Бажання гравця і клубу багато в чому не збігалися, Руслан навіть відмовитися від зборів із командою і тренувався сам. Так, українець поставив досить багато на кін, і якщо б "Аталанта" зірвалася, довелося б у дещо авральному порядку підключати інші варіанти й вливатися в підготовку нової команди вже від час справи. Дороги назад ("залишитися в "Генку"), вважай, не було.

Але тепер можна видихнути — "Генк" отримає бажані гроші, а "Аталанта" твердо каже: "Беремо!". До того ж Гасперіні не раз говорив, що хоче бачити новачків і всю команду в зборі у першій половині липня для початку підготовки — Малиновський майже вклався в термін. Та й загалом Руслан знову "в грі" — закулісні проблеми трансферу зникли, футболіст переходить на новий рівень і знову повертається до нормальних тренувань із командою, без довгої паузи.

Чому "Аталанта", а не "Сампдорія"?

В останні тижні більшість чекала побачити Малиновського в "Сампдорії", яка дуже конкретно цікавилася гравцем. Але довго думала і тягнула. "Аталанта" ж, по суті, з другого заходу дала добро. "Генк" і сам Руслан не заперечували.

Коли "Генк" почав підготовку до сезону, Руслан Малиновський відмовився їхати з командою на збори

У Малиновського було більше шансів опинитися саме в "Сампдорії", але там усе застопорилося на найближчому продажу клубу та зміни керівництва. "Аталанта" ж зіграла досить майстерно — створила інтерес, витримала паузу після запиту "Генка" в розмірі 20 млн. євро, і коли ситуація почала загострюватися (Руслан почав сваритися з "Генком", а чітких пропозицій "тут і зараз" на нього не надходило), "бергамаски" постукали в офіс "Генка" ще раз. Правильна розмова, і ціну вдалося збити до 13,7 млн.

До того ж, "Аталанті" був потрібен такий півзахисник як Малиновський ще в минулому сезоні. В середині поля необхідна була ротація ключовій парі Фройлер-Де Роон, а в атакуючій зоні не витримував навантаження Гомес. Тепер же додалася ще Ліга чемпіонів (а потім, ймовірно, і Ліга Європи навесні) плюс ще можливі переходи (навіть є розмови про відхід Гомеса). Тобто, напередодні дебютного старту в ЛЧ і складного сезону в цілому "Аталанта" ризикувала опинитися з "голим" складом і без нормальної ротації в середині поля. Малиновський усуває ці проблеми.

Що чекає Малиновського в "Аталанті"?

Незважаючи на те, що Малиновський в "Аталанті" — це в основному ініціатива клубу, а не угода агентів-продавців і продукт масової футбольної торгівлі, для Руслана не все так просто. У майбутньому сезоні він не зіграє й половини загальної кількості матчів "бергамасків".

У минулому сезоні Гасперіні нарешті створив свою команду, яка завдяки якісному футболу дала результат. У центрі поля (зоні Малиновського) в "Аталанти" своє "серце" і одна з головних основ — пара Фройлер-Де Роон і Алехандро Гомес. Дует, на якому тримається чи не вся гра, і лідер-натхненник атаки (який у 2013-2015 роках феєрив у харківському "Металісті", але вже призабутий фанатами української Прем'єр-ліги). І Малиновський зараз точно не витіснить когось із них.

Руслан Малиновський у минулому сезоні став лідером "Генка"

Тому починати доведеться фактично з нуля — виходи на заміну, матчі національного кубку на ранній стадії та окремі відрізки в єврокубках. До того ж, насамперед Руслану належить ще довести, що він не гірший за конкурентів у запасі — в "Аталанти" є і гравці з минулої обойми, і новачки, і перспективна молодь.

Втім, на ситуацію потрібно дивитися глобальніше, далі майбутнього сезону. Нинішня "Аталанта" будувалася декілька років, і в клубі тепер хочуть закріпитися у топ-4 (зона Ліги чемпіонів). Нинішній же склад, особливо у півзахисті, не буде ефективним настільки довго (передусім це стосується 31-річного Гомеса), плюс — в разі успішних виступів Фройлер і Де Роон можуть піти за цікавими запрошеннями.

Тут то й стане в нагоді вже адаптований і такий, який стартував у італійському футболі Малиновський, котрий зможе взяти на себе ношу основного гравця із сезону 2020/21. І цілком ймовірно, що українець ляже в основу вже іншої "Аталанти", без Гасперіні, Гомеса та інших сьогоднішніх лідерів. 5-річний контракт, за інформацією італійських ЗМІ, пряме тому підтвердження.

Хто головний конкурент за місце в основі?

На сьогодні Руслану доведеться зосередитися на правильній адаптації та чіплятися за найменші шанси, коли хавбека будуть застосовувати в ротації. Також за місце в основі на позиціях Малиновського бореться 24-річний хорват Маріо Палашіч і 28-річний колумбієць Луїс Мюріель, який тільки прийшов в "Аталанту".

У Бельгії Руслан Малиновський був визнаний одним із кращих гравців минулого чемпіонату

Але з Палашічем ситуація неоднозначна. Хорват ще з 2014-го належить "Челсі" і кожен сезон мотається по орендах. У минулому сезоні він не був зайвим у "Аталанти" (17 виходів в основі з 33-матчів заявки в чемпіонаті), проте поки "бергамаски" не викупили Палашіча у "Челсі". І немає 100-відсоткової ймовірності, що викуплять.

Із Муріелем у Малиновського все ж різний типаж, колумбієць більше орієнтований на атаку. Проте, він прийшов у команду трохи раніше та простіше, в "Аталанті" його явно хотіли і бачать у ньому перспективу. Тому Руслану певною мірою доведеться перевершити і колумбійця. Крім того, не варто забувати й про молодь — наприклад, дуже хороші відгуки і великі надії у 22-річного центрального хавбека Маттео Пессіна.

Руслан Малиновський в формі збірної України

Прогноз на кар'єру Руслана в майбутньому сезоні

Як сказано вище, Малиновський навряд чи вийде і в половині матчів "Аталанти" у всіх турнірах. Загалом Руслана почнуть випускати на матчі Кубка Італії та поєдинки Серії А, коли буде в розпалі Ліга чемпіонів, і Гасперіні щосили доведеться застосовувати ротацію.

Головне зараз для українця — правильна адаптація та вливання в команду. До зими Малиновський напевно зіграє невеликі відрізки в плюс-мінус 10 матчах і заслужить довіру. А ось після зими вже з'являться й ґрунтовніші виходи в основі з голами і результативними діями. Немає сумнівів, що "Аталанта" й італійський чемпіонат загалом підходять Руслану. З його працьовитістю і талантом для успіху потрібні тільки час і терпіння.

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