Кравець, який залишим "Динамо", виступив з різкою заявою і заявив про брехню та дилетантів

Олександр Чеканов Футбол 21:14, 21.09.2020

Український нападник Артем Кравець виступив з гнівною заявою після публікації в ЗМІ інформації про його нібито конфлікт з головним тренером "Динамо" Мірчі Луческу, який призвів до того, що він пішов з команди.

31-річний футболіст заявив, що його ніхто не виганяв з команди і звинуватив журналістів у провокації проти "біло-синіх".

"Як же мені подобаються ось такі "інсайди". Через таких дилетантів і складається негативне ставлення до ЗМІ у людей. Мало того, що ви нахабно брешете, так ще й намагаєтеся очорнити керівництво клубу та тренера. Мене ніхто не виганяв. Мої фізичні кондиції одні з найкращих у моїй кар'єрі і я на жодному тренуванні не був найгіршим", – написав Артем на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Кравець назвав причиною свого рішення залишити "Динамо" бажання потрапити до заявки збірної України на Євро-2020.

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