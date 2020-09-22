Кравець, який покинув "Динамо", за один день перейшов в новий клуб

Нападаючий збірної України Артем Кравець, який прийняв рішення покинути "Динамо" заради отримання стабільної ігрової практики, офіційно перейшов в турецький "Коньяспор".

Клуб, що йде 13-м в турнірній таблиці, оголосив про підписання контракту з футболістом строком на два роки.

"Konyaspor için bütün kalbimi vereceğim ..." 💚



🎶 Kill Bill Whistle: #ArtemKravets pic.twitter.com/eTEN565xEF - İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) September 22, 2020

Відзначимо, що після того, як взимку 2018 року Кравець пiшов зі столичної команди, впродовж півтора років вже виступав у місцевій Суперлізі в складі "Кайеріспора". За турецький клуб він провів 63 матчі, забивши 21 гол і віддавши 1 результативну передачу. Після закінчення сезону 2019/20 керівництво команди попросило українця почати пошуки нового колективу, незважаючи на те, що його контракт діяв до літа 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кравець після розриву з віцечемпіонами України заявив, що прийняв рішення покинути "Динамо", щоб поборотися за місце в національній команді на Євро-2020, яке пройде влітку 2021 року.