Кравець, який пішов з "Динамо": тепер зможу дивитися в очі колишнім партнерам

Український нападник "Коньяспора" Артем Кравець, який пішов з "Динамо" заради отримання ігрової практики, опублікував у себе в Instagram фотографію з одного з тренувань киян.

На ній видно, що футболіст показав другий результат в команді за дистанцією, які він пробіг. Раніше Кравець виступив з різкою відповіддю на інформацію про те, що його нібито вигнали з "Динамо", оскільки він був одним з найгірших на тренуваннях.

"Одне з тренувань, "де я не був готовий". Не хотів виправдовуватися, але тепер зможу "дивитися в очі" колишнім партнерам по команді", – написав нападник на своїй сторінці в соціальній мережі.

Артем Кравець показав фото з одного з тренувань "Динамо" Instagram Артема Кравця

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кравець феєрично дебютував за "Коньяспор", зробивши дубль і віддавши гольову передачу в матчі турецької Суперліги проти "Бешикташа".