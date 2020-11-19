Кравець розповів, як насправді пішов з "Динамо"

Футболіст збірної України Артем Кравець пішов з "Динамо", тому що розумів, що в команді на нього не дуже розраховують.

Водночас в клубі ніхто прямим текстом нічого подібного йому не говорив.

"Такого футболісту ніхто ніколи не скаже. Мені не 20-25 років. Я досить давно у футболі, і я розумію, коли на когось більше розраховують, а на когось менше. Це моє враження і моя думка. І ініціатива пiти з команди виходила саме від мене", – цитує Кравця sport.ua.

Артем хотів бути основним нападником "Динамо", в якого вірять.

"Тобто, на людину розраховують, але, припустимо, у нього не виходить щось по грі. Тоді шукаються інші варіанти, тоді випускають когось іншого і дають йому шанс, основного форварда змінюючи. Це нормальна історія. Але бути ось цим другим нападником, сидіти на заміні – я не хотів. Це і є вся історія", – заявив футболіст.

Уже закривалося трансферне вікно, тому Артем не хотів чогось чекати

"Коньяспор" на той момент ще не взяв нападника і інтерес до мене, до моєї персони у них залишався великим. Тому я не хотів втрачати час і просто скористався цією можливістю все швидко зробити. Не хотів пропускати якісь ігри, якийсь період. Не хотів втрачати форму, яка в кінці минулого сезону у мене була на хорошому рівні. Я вважаю, що зробив все правильно", – підсумував гравець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 листопада Кравець відзначився розкішним ударом в матчі 8-го туру чемпіонату країни проти "Фенербахче".