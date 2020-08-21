Кравець розповів, чим пожертвував заради "Динамо"

Нападник збірної України Артем Кравець, який повернувся у "Динамо", заявив, що пішов на зниження зарплати заради переходу в київський клуб.

"Так, я пішов на фінансові втрати – це не секрет. Я нічого не приховую, тільки не маю права називати цифри. Не думаю, що в цьому світі все вимірюється фінансами. Я був радий, коли питання про перехід вирішилося. І радість моєї дружини для мене була набагато важливішою", – цитує слова Кравця офіційний сайт "Динамо".

Нагадаємо, що нападник є вихованцем киян. Він провів 141 матч за столичний клуб у всіх турнірах, забивши 43 голи і віддавши 14 результативних передач, а найбільш пам'ятним моментом у його "динамівській" кар'єрі є дубль у ворота "Валенсії" у виїзному поєдинку Кубка УЄФА 2008/09. Кравець залишив команду взимку 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, склад київської команди може поповнитися першим бразильцем за часів Мірчі Луческу. Футболіст добре проявив себе на перегляді й обговорює деталі особистого контракту з "Динамо".