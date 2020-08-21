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Кравець розповів, чим пожертвував заради "Динамо"

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
3,0 т.
Артем Кравець

Артем Кравець розповів, чим пожертвував заради "Динамо". ФК "Динамо" Київ

Нападник збірної України Артем Кравець, який повернувся у "Динамо", заявив, що пішов на зниження зарплати заради переходу в київський клуб.

"Так, я пішов на фінансові втрати – це не секрет. Я нічого не приховую, тільки не маю права називати цифри. Не думаю, що в цьому світі все вимірюється фінансами. Я був радий, коли питання про перехід вирішилося. І радість моєї дружини для мене була набагато важливішою", – цитує слова Кравця офіційний сайт "Динамо".

Нагадаємо, що нападник є вихованцем киян. Він провів 141 матч за столичний клуб у всіх турнірах, забивши 43 голи і віддавши 14 результативних передач, а найбільш пам'ятним моментом у його "динамівській" кар'єрі є дубль у ворота "Валенсії" у виїзному поєдинку Кубка УЄФА 2008/09. Кравець залишив команду взимку 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, склад київської команди може поповнитися першим бразильцем за часів Мірчі Луческу. Футболіст добре проявив себе на перегляді й обговорює деталі особистого контракту з "Динамо".

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