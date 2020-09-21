Кравець пояснив рішення покинути "Динамо"

Нападник збірної України Артем Кравець заявив, що ухвалив рішення покинути "Динамо", щоб поборотися за місце в національній команді на Євро-2020, яке пройде влітку 2021 року.

В інтерв'ю офіційному сайту київського клубу футболіст пояснив, що в "Динамо" він не зможе отримати достатню кількість ігрового часу. Кравець також зазначив, що з головним тренером Мірчею Луческу і президентом команди Ігорем Суркісом вони залишилися в гарних стосунках.

"Мені 31 рік, у мене є амбіції поборотися за місце в збірній України та взяти участь у майбутньому чемпіонаті Європи. Це моя мрія і мета, для досягнення якої необхідно отримувати постійну ігрову практику. Поспілкувавшись із головним тренером, зрозумів, що в "Динамо" це буде зробити складно. У мене немає жодних претензій ні до Мірчі Луческу, ні до Ігоря Суркіса, ми розлучаємося в гарних стосунках, з розумінням один одного", – сказав український нападник.

Кравець заявив, що у нього є пропозиції від двох команд, з однією з яких він уже найближчими днями підпише контракт.

"У мене є два варіанти, але поки що не хотів би називати команди. Думаю, все вирішиться у найближчі день-два. Залишилися деякі деталі, в яких я ще трохи сумніваюся, але визначуся в найкоротші терміни й завтра або післязавтра вже підпишу контракт із новою командою", – додав Артем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український нападник Євген Селезньов заявив, що міг перейти в "Динамо" в літнє міжсезоння.