Кравець пішов з ''Динамо'' і зробив різку заяву: спортивні підсумки 21 вересня

Український нападник Артем Кравець залишив київське "Динамо" і виступив з різкою заявою, а скандально відомий Вадим Тітушко засвітився на дитячому спортивному турнірі.

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Крім того, в США футболіст забив неймовірний гол прямим ударом з кутового. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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