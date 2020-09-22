Кравець пішов з ''Динамо'' і зробив різку заяву: спортивні підсумки 21 вересня

Український нападник Артем Кравець залишив київське "Динамо" і виступив з різкою заявою, а скандально відомий Вадим Тітушко засвітився на дитячому спортивному турнірі.
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Крім того, в США футболіст забив неймовірний гол прямим ударом з кутового. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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