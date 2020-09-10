Кравець поділився враженням від роботи з Луческу

Максим Іншаков Футбол 21:57, 10.09.2020 Оновлено: 22:26, 10.09.2020

Форвард "Динамо" Артем Кравець, з яким кияни 20 серпня підписали дворічний контракт, задоволений роботою з новим тренерським штабом на чолі з Мірчею Луческу.

Футболіст збірної України зазначив, що дуже радий повернутися в країну і вже увійшов у ритм життя – і в сімейний, і в тренувальний

"Враження від роботи з новим тренерським штабом тільки позитивні. Нам пропонують дуже багато корисного, тренувальний процес побудований грамотно, а вимоги резонні", – цитує Кравця пресслужба віцечемпіонів України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 вересня Артем приніс перемогу "Динамо" в товариському матчі проти "Колоса". 31-річний нападник вийшов на заміну в другому таймі і через 3 хвилини відзначився точним ударом.

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