Форвард "Динамо" Артем Кравець, з яким кияни 20 серпня підписали дворічний контракт, задоволений роботою з новим тренерським штабом на чолі з Мірчею Луческу.

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"Враження від роботи з новим тренерським штабом тільки позитивні. Нам пропонують дуже багато корисного, тренувальний процес побудований грамотно, а вимоги резонні", – цитує Кравця пресслужба віцечемпіонів України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 вересня Артем приніс перемогу "Динамо" в товариському матчі проти "Колоса". 31-річний нападник вийшов на заміну в другому таймі і через 3 хвилини відзначився точним ударом.

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