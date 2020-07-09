Кравець і Гармаш влаштували гольову перестрілку в Туреччині

Максим Богданов Футбол 23:57, 9.07.2020 Оновлено: 00:03, 10.07.2020

Українські футболісти Денис Гармаш і Артем Кравець обмінялися голами в 31-му турі чемпіонату Туреччини.

Кравець, який виступає за "Різеспор" провів повний матч, забивши на 87-й хвилині з пенальті. Цей удар вивів команду українця вперед, зробивши рахунок 2:1.

Півзахисник "Різеспор" Денис Гармаш вийшов на заміну на 71-й хвилині, через 20 хвилин зрівнявши рахунок – 2:2.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь "Різеспору".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравець відзначився голом у ворота "Бешикташа" і допоміг своїй команді здобути домашню перемогу з рахунком 3:1.

Відзначимо, що паралельно в чемпіонаті Іспанії чудовий поєдинок провів Роман Зозуля. Ексфутболіст збірної України забив два голи (один з яких був скасований VAR) і врятував свою команду від поразки.

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