Кравець і Гармаш влаштували гольову перестрілку в Туреччині

Українські футболісти Денис Гармаш і Артем Кравець обмінялися голами в 31-му турі чемпіонату Туреччини.

Кравець, який виступає за "Різеспор" провів повний матч, забивши на 87-й хвилині з пенальті. Цей удар вивів команду українця вперед, зробивши рахунок 2:1.

Півзахисник "Різеспор" Денис Гармаш вийшов на заміну на 71-й хвилині, через 20 хвилин зрівнявши рахунок – 2:2.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь "Різеспору".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравець відзначився голом у ворота "Бешикташа" і допоміг своїй команді здобути домашню перемогу з рахунком 3:1.

Відзначимо, що паралельно в чемпіонаті Іспанії чудовий поєдинок провів Роман Зозуля. Ексфутболіст збірної України забив два голи (один з яких був скасований VAR) і врятував свою команду від поразки.