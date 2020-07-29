Кравчук – Луческу: символічно, що своє 75-річчя ви святкуєте в Києві

Глава піклувальної ради київського "Динамо" Леонід Кравчук не залишився в стороні від ювілею головного тренера команди Мірчі Луческу.

Перший президент України привітав румунського фахівця з 75-річчям, відзначивши сміливість Луческу, який погодився очолити "біло-синіх".

Шановний Містере!

Життя неординарної людини завжди складається з поворотних етапів. Лише ті, хто сміливо й свідомо приймають найкарколомніші виклики Долі, насправді творять Історію. Зокрема й у спорті.

Знаю, що і Вам неодноразово доводилося робити подібний вибір. Навіть за часів так званої "залізної завіси". І цей вибір завжди був чесним та усвідомленим! Зустрічі саме із такими – вільними! – Особистостями викликають глибоку повагу та природні людські симпатії.

Відгукнувшись на пропозицію київського "Динамо", що переживає наразі не найкращі часи, Ви здійснили черговий свій принциповий вибір.

Справжні прихильники найтитулованішого футбольного клубу нашої країни вдячні Вам за цей вчинок. Ми добре розуміємо, що стоїть за цим доленосним рішенням тренера зі світовим ім’ям.

Надзвичайно символічно й те, що своє 75-річчя Ви святкуєте в Києві.

Від імені великої динамівської родини дякую Вам і за цей публічний прояв поваги до столичного клубу та його палких уболівальників! Так само, як і за Ваше чемне, шанобливе ставлення до пам’яті Валерія Лобановського, легендарного Героя України!

У цей святковий, особливий для Вас день дозвольте і мені, шановний Мірча, особисто доєднатися до поздоровлень на Вашу адресу. По-дружньому потиснути Вашу міцну руку, яка тепер триматиме штурвал синьо-білого корабля. Нехай його вітрила ніколи не знають мертвого штилю. А Ваша нова команда під орудою визнаного професіонала майстерно та безпечно керує судном між будь-якими рифами. Щиро і радо приймаючи Вас до кола нашої футбольної сім’ї, прошу – будь ласка, відчувайте себе, як вдома!

Здоров’я, мирного неба над головою, злагоди в родині, гармонії у душі.

Нехай Вас оточують Любов, Щастя і заслужена Шана!

Леонід КРАВЧУК, перший президент України, голова Опікунської ради ФК "Динамо" (Київ)

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Мірча Луческу поклав квіти до пам'ятника Валерія Лобановського.